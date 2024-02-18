شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 18 فبراير 2024 بالأسواق، بعد تحرك سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 93-94 جنيها ويصل السعر للمستهلك بين 103 إلى 106 جنيهات بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 108 جنيهات في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها، والكتكوت الأبيض 32 جنيها .

وسجلت أسعار البيض في الأسواق مستويات 152 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 180 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل للمستهلكين 170 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 154 جنيها، وتصل للمستهلكين بسعر 185 جنيها وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.