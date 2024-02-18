شكرا لقرائتكم خبر عن «المتقدمة»: إنشاء مصنع «الإيزوبروبانول» في الجبيل بـ191.2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية