شكرا لقرائتكم خبر عن «المتقدمة»: إنشاء مصنع «الإيزوبروبانول» في الجبيل بـ191.2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض إنشاء مصنع الإيزوبروبانول في مدينة الجبيل الصناعية مع شركة إس جي سي إي تي إي سي المحدودة وشركة إس جي سي العربية المحدودة.
وقالت الشركة إن استخدام تقنية التصنيع من شركة تیسن كروب أودى الألمانية، وبقيمة بلغت 191,255 مليون دولار.
ويعد هذا المشروع إضافة لقطاع الصناعات البتروكيماوية في السعودية ويدعم مسيرة النمو الاستراتيجي الذي تنتهجه الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.
وقال خليفة الملحم رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة: يعد هذا المصنع الأول من نوعه والمتخصص في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط لإنتاج مادة الإيزوبروبانول".
وأشار الملحم إلى أن منتج الإيزوبروبانول يحظى بأهمية كبيرة في عدة قطاعات صناعية عالمياً، بما في ذلك مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل المذيبات الصناعية والتطبيقات الطبية والتجميلية وصناعة الإلكترونيات وغيرها من التطبيقات التحويلية الأخرى.
ونوه بتحديد المنتج مسبقا كأحد المواد الكيميائية المستهدفة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات اللوجستية، مما يؤكد على أهميته الاستراتيجية للمملكة.
وقالت الشركة إن استخدام تقنية التصنيع من شركة تیسن كروب أودى الألمانية، وبقيمة بلغت 191,255 مليون دولار.
عمليات التشغيلنوهت بإنجاز المشروع في مدة 32 شهرا، متوقعة أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري بحلول الربع الرابع من عام 2026م.
ويعد هذا المشروع إضافة لقطاع الصناعات البتروكيماوية في السعودية ويدعم مسيرة النمو الاستراتيجي الذي تنتهجه الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.
تلبية الطلب المحلي والعالميوتستهدف الشركة النمو وتعظيم الاستثمارات المحلية لتلبية الطلب المحلي والعالمي وتنويع المنتجات تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبدعم من وزارة الطاقة والجهات الحكومية الداعمة والممكنة للصناعة في السعودية.
وقال خليفة الملحم رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة: يعد هذا المصنع الأول من نوعه والمتخصص في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط لإنتاج مادة الإيزوبروبانول".
40 ألف طن سنوياوأضاف: تبلغ الطاقة الإنتاجية 70 ألف طن سنويا، مما يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق تنويع المنتجات للشركة المتقدمة بشكل خاص وتعزيز تنوع المواد الكيميائية المتخصصة في قطاع صناعة البتروكيماويات بشكل عام في المملكة والمنطقة.
وأشار الملحم إلى أن منتج الإيزوبروبانول يحظى بأهمية كبيرة في عدة قطاعات صناعية عالمياً، بما في ذلك مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل المذيبات الصناعية والتطبيقات الطبية والتجميلية وصناعة الإلكترونيات وغيرها من التطبيقات التحويلية الأخرى.
ونوه بتحديد المنتج مسبقا كأحد المواد الكيميائية المستهدفة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات اللوجستية، مما يؤكد على أهميته الاستراتيجية للمملكة.