الاقتصاد

الموافقة على طلب تعيين «الراجحي المالية» كصانع سوق لأسهم «أماك»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) الموافقة على طلب تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة في تاريخ 2024/02/15م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن شركة الراجحي المالية ستجري أنشطة صناعة السوق على النحو المحدد ضمن أنظمة ولوائح صناعة السوق ابتداءً من تاريخ 2024/02/18م. علماً بأن مدة التعيين 6 أشهر من تاريخ الاتفاقية وقابلة للتمديد.
وكانت أماك قد أعلنت في 8 يناير الماضي، تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة مما يدعم السيولة في تداولات السهم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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