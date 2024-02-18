شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على طلب تعيين «الراجحي المالية» كصانع سوق لأسهم «أماك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) الموافقة على طلب تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة في تاريخ 2024/02/15م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن شركة الراجحي المالية ستجري أنشطة صناعة السوق على النحو المحدد ضمن أنظمة ولوائح صناعة السوق ابتداءً من تاريخ 2024/02/18م. علماً بأن مدة التعيين 6 أشهر من تاريخ الاتفاقية وقابلة للتمديد.

وكانت أماك قد أعلنت في 8 يناير الماضي، تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة مما يدعم السيولة في تداولات السهم.