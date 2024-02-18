شكرا لقرائتكم خبر عن اتاحة منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات لممولى المرحلة الرابعة 15فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - على ممولي المرحلة الفرعية الثالثة للمرحلة الرابعة من المنظومة سرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة تجنبا للتعرض للعقوبات الواردة بالقانون

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على أنه تمت اتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجوروالمرتبات لممولي المرحلةالرابعة ( الفرعيةالثالثة ) بداية من 15 فبراير 2024، وهوتاريخ إلزامهم بالمنظومة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payrollبمصلحة الضرائب المصرية، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 الصادر بإلزام باقي ممولين المركز الضريبي لكبار الممولين أول بتطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة) من المنظومة في 15/2/2024.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأشارت رشا عبد العال إلى قيام المصلحة بتنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة (فرعية أولى وثانية،وثالثة ) والمرفوع تسجيلاتها على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSUvgurwt5eTRL_kA3NGmf4CFnBqO6ZHp

والتي تضمنت شرحا فنيًا وافيًا لتنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة،مشددة على سرعة تنفيذ الممولين تلك الخطوات الموضحة بالرابط التالى: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات يتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية: https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

وللإستفسارات يمكن الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية على الخط الساخن 16395 ، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يمكن الاتصال على 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.