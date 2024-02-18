شكرا لقرائتكم خبر عن «كير» تجدد اتفاقية تسهيلات مع «الأهلي السعودي» بـ 67.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة كير الدولية اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة 67.794 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل 12 شرها، فيما ستكون الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن عقاري.
وأضافت أن الهدف من التمويل: تمويل المشاريع وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل 12 شرها، فيما ستكون الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن عقاري.
وأضافت أن الهدف من التمويل: تمويل المشاريع وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.