شكرا لقرائتكم خبر عن «كير» تجدد اتفاقية تسهيلات مع «الأهلي السعودي» بـ 67.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت شركة كير الدولية اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة 67.794 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل 12 شرها، فيما ستكون الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن عقاري.

وأضافت أن الهدف من التمويل: تمويل المشاريع وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.