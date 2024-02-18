“التدريب التقني بجازان” ينظم معرض التوظيف الثاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان ممثلة في مكتب التنسيق غداً، معرض التوظيف الثاني لمنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام 1445هـ، وذلك بقاعة الأمير محمد بن ناصر بالكلية التقنية بجازان.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان المهندس على بن أحمد مريع، أن المعرض يأتي انطلاقًا من حرص المؤسسة على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها وضمن مبادرتها فرصة عمل لكل خريج، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة، والإسهام في توطين الوظائف وتعزيز التواصل بين منشآت التدريب التقني والمهني وبين قطاع الأعمال بالمنطقة.

وبيّن أن المعرض الذي يستمر يومين سيعرض الفرص الوظيفية الخاصة بالخريجين والخريجات بمختلف منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، داعيًا الخريجين والخريجات لحضور الملتقى والمشاركة في فعالياته.