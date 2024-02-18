شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 29007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 35617 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12378 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 7358 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10290 نقطة.
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