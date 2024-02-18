شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل محافظة الوادى الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، لمحافظة الوادى الجديد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، والتى تنفذها وزارة الإسكان من خلال، الجهاز المركزى للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، وصندوق تمويل المساكن، وكذا عدد من المشروعات التى تنفذها المحافظة.

ويرافق وزير الإسكان، فى زيارته لمحافظة الوادى الجديد، كل من، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والسيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن.