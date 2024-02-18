شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان حديقة 30يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة والان مع تفاصيل الخبر
الزملوط: حديقة 30 يونيو أحدث حديقة ترفيهية بالمحافظة.. وتضم أنشطة رياضية وترفيهية ومجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية
وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن حديقة 30 يونيو الترفيهية، تقع شمال مدينة الخارجة بمدخل المطار على مساحة 8 أفدنة، وتعد أحدث حديقة ترفيهية بالمحافظة، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وتم تزويدها بالألعاب الترفيهية لتكون متنفساً حضاريا للمواطنين، وتضم عدداً من الأنشطة الرياضية والترفيهية وحمام سباحة وبها ركن بيئي على الطراز الواحاتي، ومسطحات خضراء ومجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية لزيادة وعي روادها ثقافيا وتاريخيا، كما تعكس الحديقة الهوية الواحاتية، وتُظهر التراث البيئي لمدينة الخارجة.
كما قام، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بغرس نخلتين فى حديقة 30 يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة، فى إطار مبادرة "إزرع نخلة" للتوسع في زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.
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