شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الإثنين.. 3 محاور على طاولة المنتدى التجاري «مستقبل الأعمال» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، غدا الإثنين، فعاليات المنتدى التجاري 2024م "مستقبل الأعمال".

ويشارك في المنتدى التجاري، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، سامي الحسني، ونحو 13 شخصية على اختلاف تخصصاتهم يستعرضون خلاله سُبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وأسس الاستثمار في المشاريع الوطنية، ومسارات الاستدامة في الأعمال التجارية. رواد الأعمال يهدف منتدى العام إلى الوصول بأداء أكثـر فعالية لرواد الأعمال التجارية في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية 2030م، بتسليط الضوء من خلال ثلاثة محاور رئيسية على التغيرات في قطاع الأعمال التجارية، كاتجاهات سلوك العملاء وأثرها على مستقبل الأعمال، واستراتيجيات المنافسة والاستدامة ومدى أهميتها في تحقيق النجاح لرواد الأعمال، ودور الابتكار والإبداع في تعزيز نمو المنشآت وتوسعها.

وقال رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، إن المنتدى فرصة لمزيد من التفاعلات حول القطاع التجاري الذي يحقق نموًا مطردًا وقفزات نوعية في العديد من المؤشرات المرتبطة به.

وأشار إلى أن المنتدى ينطلق من رؤية ورسالة راسـخة، وهي: تدعيم رواد الأعمال التجارية فـي مسارات التنمية الاقتصادية، مثمنًا رعاية أميـر المنطقة الشرقية للمنتدى، ومدى اهتمام سموه بدعم الحراك الاقتصادي في المنطقة من أجل مضاعفة إسهام القطاع الخاص في عملية التنمية. تمكين القطاع الخاص وأكد الرزيزاء، على أن الجهود الحكومية المبذولة فـي تمكين القطاع الخاص، كان لها أكبـر الأثر في زيادة نسبة شراكته الاقتصادية.

وأضاف: أن المنتدى سوف يقدم قراءة للاتجاهات المستقبلية في سلوكيات العملاء الشرائية بما يتماشى والنمو المطرد في مسارات التجارة عبر الإنترنت، وآليات التعاطي مع قيم المنافسة وترسيخ مبادئ الاستدامة بما تمثله من مسار ناجح في تعزيز الأعمال التجارية.