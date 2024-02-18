شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب «كوارا» بنسبة 218%.. وتحديد سعر السهم عند 15 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة كوارا للتمويل في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لـ 2.650 مليون سهم عادي تمثل 8.83% من إجمالي أسهم الشركة. فيما اكتتب المستثمرين المؤهلين بكامل الأسهم المطروحة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغ سعر الطرح: 15 ريالا للسهم الواحد، فيما بلغت نسبة التغطية 218%.
وخصصت الشركة 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
ونوهت برد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الأحد 08/08/1445هـ (الموافق 18/02/2024م).
وتستكمل شركة الرياض المالية الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".
ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغ سعر الطرح: 15 ريالا للسهم الواحد، فيما بلغت نسبة التغطية 218%.
وخصصت الشركة 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
ونوهت برد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الأحد 08/08/1445هـ (الموافق 18/02/2024م).
وتستكمل شركة الرياض المالية الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".