شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فبراير الجارى موعد صرف مرتبات العاملين فى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد بيان سابق لوزارة المالية 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لأول ثلاثة أشهر من العام الجارى بما في ذلك مرتبات شهر فبراير 2024، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وبذلك فإنه من المتوقع أن يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 22 وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم الصرف خلال أيام الخميس 22 فبراير وهو أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024والأحد 25 فبراير ثاني أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الاثنين 26 فبراير ثالث أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الثلاثاء 27 فبراير رابع أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الأربعاء 28 فبراير خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

وتصرف المرتبات من فروع البنوك، فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي «ATM».

يُذكر أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.