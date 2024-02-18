شكرا لقرائتكم خبر عن «باتك»: إنجاز 57% من أعمال تطوير البنية التحتية لمخطط الخزامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن آخر التطورات بخصوص شراء الشركة التابعة لها (شركة باتك العقارية) أرض خام بالمدينة المنورة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها أنجزت 57% من أعمال تطوير البنية التحتية لمخطط الخزامي، المعتمد ابتدائيا في المدينة المنورة.

وأضافت أن ملخص الأعمال المنفذة بالطبيعة تضمن: الانتهاء من أعمال تسويات الطرق للمخطط، والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة وجاري توصيل الكابلات لها.

وأشارت إلى أن الأعمال شملت: الانتهاء من أعمال الصرف الصحي الداخلية للمخطط وتم اختبارها، والانتهاء من أعمال المياه الداخلية للمخطط وتم اختبارها.

ونوهت باعتماد الجهات الرسمية المختصة سابقا تصاميم شبكة الطرق وشبكة الإنارة وشبكتي المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء.

وبحسب الشركة فإن من المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ تطوير البنية التحتية في نهاية النصف الثاني من عام 2024م.