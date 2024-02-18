شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مواد البناء تحقق زيادة 26% لتسجل 8.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير الى ديسمبر 2023 زيادة بنسبة 26% لتحقق الصادرات 8 مليارات و807 مليون دولار مقارن بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 6 مليار و990مليون دولار بزيادة بنسبة 20%.

وكشف المجلس أن صادرات الحديد والصلب سجلت 2.3 مليار دولار خلال 2023 مقابل 1.4 مليار دولار في سنة 2022 بنسبة ارتفاع 65%، وسجلت صادرات الأسمنت ارتفاع بنسبة 14% لتبلغ 770 مليون دولار مقابل 678 مليون دولار في 2022، كما سجلت صادرات السيراميك تراجع 30% لتبلغ 131 مليون دولار مقابل 188 مليون دولار عام 2022.