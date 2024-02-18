شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح برجَى الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبى بعد انتهاء ترميمهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الافتتاح اليوم هو إضافة جديدة لزيارة القلعة واستكمالاً للجهود التى تقوم بها الوزارة لإطلاق منتج القاهرة الثقافى الجديد (Cairo City Break)

- سيتم الإعلان عن هذا المنتج لأول مرة بشكل رسمى خلال بورصة برلين السياحية (ITB) فى مارس القادم

- نستهدف زيادة ساعات زيارة القلعة لتصل إلى 3 على الأقل لتتلقى القلعة ما تستحقه من تجربة سياحية متميزة

- منتجات Short City Break من المنتجات السياحية الأسرع نموا فى العالم

- نمو بنسبة 5 % فى معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأربعين يوم الأوائل من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من عام 2023.

افتتح صباح اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، برجى الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمهما وتطويرهما.

وقد رافقه خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور جمال مصطفى نائب الامين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والدكتور أبو بكر أحمد المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد الشابورى الرئيس التنفيذى لشركة القلعة لإدارة الأصول والمنوطة بتقديم وتشغيل الخدمات بالقلعة.

واستهل الوزير، جولته، بتفقد البرجين وما تم إنجازه من أعمال لترميم وتطوير الخدمات المقدمة بهما، حيث استمع إلى شرح مفصل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عما تم من أعمال، مشيراً إلى أن افتتاح هذين البرجين يعد إضافة جديدة لزيارة القلعة واستكمالاً للجهود التى تقوم بها الوزارة لإطلاق منتج القاهرة الثقافى الجديد (Cairo City Break)، والذى سيتم الإعلان عنه لأول مرة بشكل رسمى خلال بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا فى مارس القادم.

وأكد على أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد هذا المنتج ليجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال تقديم 6 تجارب سياحية متنوعة ومختلفة تتضمن العديد من الأماكن السياحية والأثرية سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية، بما يساهم فى زيادة أعداد الليالى السياحية بمدينة القاهرة، مشيراً إلى أن السائح يأتى حالياً إلى القاهرة لقضاء فى المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوم.

وأضاف الوزير أنه الآن مع ما تشهده القلعة من افتتاحات مثل هذين البرجين ومن قبلهما بعدة أشهر افتتاح جامع سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل، ومع حجم التطوير الضخم فى الخدمات السياحية المقدمة بالقلعة بها، ستتلقى القلعة ما تستحقه من حجم فى عدد ساعات الزيارة حيث ستصل مدة زيارتها إلى 3 ساعات على الأقل والتى لا تتعدى حالياً أكثر من ساعة واحدة، وهو ما سيساهم فى زيادة أعداد الليالى السياحية بالقاهرة على الأقل ليلة واحدة بالنسبة للسائحين الوافدين إليها، ومن ثم تقديم زيارة ثقافية متميزة.

وأشار إلى أن منتج القاهرة الثقافى الجديد سيتم إضافته للمنتجات السياحية الرئيسية التى تركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية، موضحاً أنه سيتم استكمال خلال الأشهر القليلة المقبلة تطوير وبناء تجارب سياحية مختلفة للسائحين الزائرين لتقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية المتميزة والسياحة الترفيهية، الأمر الذى يساهم فى زيادة عدد الليالى السياحية للقاهرة ككل.

وعن حجم الاستثمار فى منطقة القلعة، أضاف السيد الوزير أن المجلس الأعلى للآثار قام بتخصيص ما يزيد عن 300 مليون جنيه لهذه المنطقة خلال العام المالى الحالى بتمويل ذاتى، بالإضافة إلى ما يقدمه القطاع الخاص من تمويل ممثلاً فى الشركة المسئولة عن تشغيل الخدمات بمنطقة القلعة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك ميزانية إضافية من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للتسويق للقلعة وما تشهده من تطوير خلال بورصة برلين السياحية فى ضوء الترويج لمنتج القاهرة الجديد.

وأشار الوزير إلى أن منتجات Short City Break تعد من المنتجات السياحية الأسرع نمواً فى العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون فى البرامج السياحية القصيرة، لافتاً إلى أن هذا المنتج سيشهد نمواً فى مصر خلال السنوات المقبلة ولا سيما مع توافر وتكامل العناصر الثلاث الرئيسية المكونة لجانب العرض لهذا المنتج وهم الطيران من خلال التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدنى، والمنشآت الفندقية اللازمة، وبناء تجربة سياحية متميزة.

وأوضح أحمد عيسى أن النمو فى الطلب على هذا المنتج يحتاج نمواً آخر فى أعداد الغرف الفندقية وخاصة فى القاهرة والتى يوجد بها حوالى 30 ألف غرفة فندقية فقط، داعياً القطاع السياحى الخاص للاستثمار الفندقى بصورة أكبر مما يسرع من وتيرة افتتاح الغرف الفندقية الجديدة ولاسيما فى ظل الحوافز الجديدة غير المسبوقة التى تقدمها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار فى القطاع السياحى لاسيما الفندقى.

وأكد الوزير على أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر شهدت نمواً خلال الأربعين يوم الأوائل من العام الجارى بنسبة 5% مقارنة بذات الفترة من عام 2023.

وعن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، أشار السيد الوزير إلى الأعمال تجرى على قدم وساق وسيتم الإعلان عن موعد الافتتاح فى أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه من المقرر ضم البرجين لمسار الزيارة بالقلعة إلى جانب المزارات الجديدة التى تم افتتاحها فى الآونة الأخيرة من بينها مسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل، والأعمال الجارية بمشروع ترميم مسجد الناصر بن قلاوون والذى سيتم افتتاحه قريبا، لافتا إلى أنه سيتم دخول البرجين ضمن تذكرة دخول القلعة.

أما عن أعمال ترميم البرجين فأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنها تتضمن أعمال الترميم الدقيق وتنظيف الأحجار واستبدال الأحجار التالفة وصيانة السلالم الحجرية وعمل أسوار لسهولة الزيارة وحماية الزائرين، وعمل حماية للمزاغل وصيانة الأرضيات الحجرية.

فيما أوضح المهندس أحمد الشابورى إلى أن مشروع تطوير وتشغيل الخدمات بالقلعة بدأ منذ عام وثلاثة أشهر بعمل مخطط عام ينقسم إلى ثلاثة مراحل بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، وهى أعمال ترميم ورفع كفاءة المبانى الأثرية الموجودة بالقلعة، وفتح مزارات أثرية جديدة لضمها لمسارات الزيارة بالقلعة، وتقديم وتشغيل الخدمات وتحسين التجربة السياحية بها بما يساهم فى زيادة عدد ساعات الزيارة بالقلعة ما يأتى فى ضوء الهدف الاستراتيجى للوزارة وهو زيادة أعداد الليالى السياحية بالقاهرة وإطلاق منتج القاهرة الثقافى.

وأشار إلى أن افتتاح برجى الرملة والحداد بمنطقة محكى القلعة والتى لم تكن مفتوحة للزيارة من قبل، وافتتاح جامع سليمان باشا الخادم المجاور لهما منذ بضعة أشهر مع تقديم بعض الخدمات بالمنطقة يعتبر أحد التجارب السياحية بالقلعة والذى سوف ينعكس بشكل كبير على زيادة عدد ساعات الزيارة بها.

وعن تاريخ البرجين وتخطيطهما قال الدكتور أبو بكر عبد الله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن برج الرملة يبلغ ارتفاعه 20.80م، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح مكشوف سماوى.

وأشار إلى أن كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل. وقد تم توسعة البرج فى عصر السلطان العادل الأيوبى بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضى إلى حجرات مستطيلة مغطاه بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.

أما عن برج الحداد يعد من أضخم أبراج القلعة، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان فى الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين الأيوبى، وتمت عليه إضافات فى عصر السلطان العادل الأيوبى حتى أخذ هذا الشكل.

ويتكون البرج من قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاة بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغليه ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة.

ويتميز برج الحداد عن سائر أبراج القلعة وجود أربع سقاطات، وهى شرفات حجرية بارزة عن جدار البرج تحملها كوابيل حجرية وأرضيتها مفرغة.