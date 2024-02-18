لتكون «باريس الشرق».. صندوق مصر السيادي يعلن إعادة تخطيط منطقة وسط البلد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه سيتم إعادة تخطيط منطقة وسط البلد مرة أخرى لتكون "باريس الشرق".

وخلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، اليوم الإثنين، قال سليما إنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح مبان منفصلة للوزارات على المستثمرين، مشيرا إلى أن منطقة تطوير وسط القاهرة تتضمن تنفيذ 2600 غرفة وأكثر 1200 شقة فندقية.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أن من المستهدف أن تتضمن منطقة وسط البلد مجالات متعددة منها التجارية والخدمية والفندقية فضلا عن مخطط فك الاختناقات المرورية التي تشهدها هذه المنطقة.

وفي تصريحات صحفية، قال أيمن سليمان أن قطاع التعليم في السوق المصري يمتلك فرصة استثمارية ضخمة تعزز من مكانتها في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لزيادة وإضافة الملايين من الفصول الدراسية المتنوعة بجميع المراحل، موضحا أن الصندوق يعمل على تهيئة الوضع لجذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي.