على مراحل.. صندوق مصري السيادي يعلن طرح مباني الوزارات بمنطقة وسط البلد للاستثمار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه سيتم طرح المباني الحكومية بمنطقة وسط البلد على مراحل ووفقا للدراسات الاستثمارية لكل مبنى على حدة.

وخلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم، الإثنين، قال سليمان إن الصندوق تلقى خلال الفترة عددا كبيرا من الخطابات المرسلة من المستثمرين للدخول في مشروعات شراكة لاستغلال المباني الحكومية.

وأضاف أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمباني الوزارات ولكن بعد دراسة كل مبنى على حدة ونوع النشاط المستقبلي وطريقة الإدارة والمردود المادي من عملية الطرح.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن المباني الوزارية تقدم عليها أكثر من مستثمر للحصول عليها، لافتا إلى أن هناك تنافسا كبيرا من قبل المستثمرين.

وأشار إلى أن مبنى وزارة الخارجية المقام على كورنيش النيل يتمتع بحجم طلب غير مسبوق من قبل المستثمرين لتنفيذه فندقا تجاريا.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح مبان منفصلة للوزارات على المستثمرين، مؤكدا أن منطقة تطوير وسط القاهرة تتضمن تنفيذ 2600 غرفة وأكثر 1200 شقة فندقية.

كما كشف أيمن سليمان عن أن هناك دراسة لإطلاق 3 صناديق فرعية إضافية، موضحا أن الصناديق تقوم على 3 مجالات التعليم والزراعة والرعاية الصحية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري وكيفية إدخال التحديثات التي بدورها تعزز من القطاعات في استقطاب المزيد من الاستثمارات.