«المواصفات» تنفذ جولة تدقيق في بريطانيا والنرويج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ وفد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جولة تدقيق في بريطانيا والنرويج على الجهات المقبولة لتقويم المطابقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أعلى معايير الجودة، وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق السعودية.

وتهدف هذه الجولات إلى التحقق من جودة مخرجات الجهات المقبولة في تقويم مطابقة السلع، وضمان التزامهما بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة وفق المواصفات واللوائح الفنية السعودية، ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج سلامة المنتجات الذي يسعى إلى تعزيز ثقة المستهلكين وضمان امتثال السلع للمواصفات القياسية.

كما تأتي هذه الجولات بعد إتمام جولة مماثلة في الصين، وتمثل جزءا من استراتيجية الهيئة لتعزيز جودة المنتجات وسلامة المستهلكين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في رفع مستوى الثقة في الأسواق السعودية وتعزيز سمعة المنتجات المستوردة، إضافة إلى إبراز جهود الهيئة المستمرة لتحقيق الجودة والتميز، إذ بلغ عدد الجهات المقبولة لدى الهيئة في مختلف مجالات تقويم المطابقة 557 جهة، سواء كانت محلية أم دولية، ويعكس هذا التنوع من الجهات التزام هيئة المواصفات السعودية بتعزيز جودة المنتجات وسلامة المستهلكين في الأسواق السعودية.

أهداف الجولة