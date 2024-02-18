شكرا لقرائتكم خبر «المواصفات» تنفذ جولة تدقيق في بريطانيا والنرويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف هذه الجولات إلى التحقق من جودة مخرجات الجهات المقبولة في تقويم مطابقة السلع، وضمان التزامهما بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة وفق المواصفات واللوائح الفنية السعودية، ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج سلامة المنتجات الذي يسعى إلى تعزيز ثقة المستهلكين وضمان امتثال السلع للمواصفات القياسية.
كما تأتي هذه الجولات بعد إتمام جولة مماثلة في الصين، وتمثل جزءا من استراتيجية الهيئة لتعزيز جودة المنتجات وسلامة المستهلكين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في رفع مستوى الثقة في الأسواق السعودية وتعزيز سمعة المنتجات المستوردة، إضافة إلى إبراز جهود الهيئة المستمرة لتحقيق الجودة والتميز، إذ بلغ عدد الجهات المقبولة لدى الهيئة في مختلف مجالات تقويم المطابقة 557 جهة، سواء كانت محلية أم دولية، ويعكس هذا التنوع من الجهات التزام هيئة المواصفات السعودية بتعزيز جودة المنتجات وسلامة المستهلكين في الأسواق السعودية.
أهداف الجولة
- التحقق من جودة مخرجات الجهات المقبولة في تقويم مطابقة السلع.
- ضمان التزامهما بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة وفق المواصفات السعودية.
- تعزيز ثقة المستهلكين وضمان امتثال السلع للمواصفات القياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر «المواصفات» تنفذ جولة تدقيق في بريطانيا والنرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.