انخفاض أسعار الحديد من 10 إلى 12 ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد انخفضت من 10 إلى 12 ألف جنيه، وتتراوح الأسعار من أرض المصنع من 48 لـ49920 جنيه، ويصل للمستهلك من 50 لـ52 أو53 ألف في محافظات الصعيد.

ولفت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالى، إلى أن هناك حالة من الركود في السوق بصفة عامة، وأن هناك بعض المصانع تصدر، ولكي توفر حصيلة دولارية لتستورد المواد الخام، يؤدي إلى نقص السلع في السوق، ولكن بصفة عامة السلع موجودة.

وأضاف الزينى، أن أسعار مواد البناء مرت بحالة من الارتباك خلال شهري ديسمبر ويناير نتيجة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وخاصة الحديد الذي زادت أسعاره في أول يناير ثلاث مرات لأكثر من 10 آلاف جنيه، ليصل سعره من 45 إلى 55 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك بـ62 ألف جنيه.