شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى في 20 عاما.. أرقام مرعبة للفقر في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الفقر في الأرجنتين

الاقتصاد الأرجنتيني

الدمام - شريف احمد - تتعاظم مستويات الفقر في الأرجنتين، إذ حققت أرقاما مرعبة، بوصولها إلى 57.4 بالمئة في يناير.وبحسب تقرير صادر عن الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية نقلته وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد، أن هذه الأرقام تمثل أعلى مستوى منذ 20 عاما على الأقل.وأوضح أن خفض قيمة عملة البيزو الذي نفذه الرئيس خافيير ميلي بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة في أوائل ديسمبر، وارتفاع الأسعار الذي نجم عنه، أدى إلى تفاقم مستويات الفقر التي أنهت العام عند 49.5 بالمئة.وذكر ميلي المنتمي إلى التيار الليبرالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس السبت "الإرث الحقيقي للنموذج الطبقي: ستة من كل 10 أرجنتينيين يعانون من الفقر".وأشارت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية يوم الجمعة بوجود فائض في ميزانية يناير كانون الثاني قيمته 518.41 مليار بيزو (620.85 مليون دولار).وقالت: هي أول مرة يكون فيها الرقم إيجابيا منذ أغسطس آب 2012.