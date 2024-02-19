"ريستاتكس الرياض العقاري".. اتفاقيات وصناديق بـ 3.5 مليارات ريال

كما شهد#معرض_ريستاتكس_العقاري بحضور معالي الوزير توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإطلاق عدد من الصناديق العقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 3.5 مليار ريال، وكذلك تم تكريم عدد من الجهات الراعية والمشاركة. pic.twitter.com/X2Iqzvdqk7— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah)

كما شهد #معرض_ريستاتكس_العقاري بحضور معالي الوزير توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإطلاق عدد من الصناديق العقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 3.5 مليار ريال، وكذلك تم تكريم عدد من الجهات الراعية والمشاركة. pic.twitter.com/X2Iqzvdqk7 — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) February 18, 2024