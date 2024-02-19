شكرا لقرائتكم خبر عن "ريستاتكس الرياض العقاري".. اتفاقيات وصناديق بـ 3.5 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بقيمة تتجاوز 2,4 مليار ريال وإطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال.
وكان "الحقيل" افتتح معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2024، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير الجاري.
واطلع الحقيل على أحدث المشاريع السكنيَّة والمنتجات والخدمات العقاريَّة والتمويليَّة التي توفِّرها الجهات المشاركة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية في تملُّك مساكن بأسعارٍ مناسبةٍ وفق أحدث التصاميم العصرية، بما يُحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.
ويتضمَّن المعرض في هذه النسخة أكثر من 10 جلساتٍ حواريةٍ تتمحور حول: (تصنيف المطوِّرين العقاريِّين، مبادرة التحفيز العقاري، التقييم العقاري ـ الضوابط والالتزامات، سلامة المباني في كود البناء السعودي، الاحترافية في التعاملات العقارية، تقييم الاستدامة للمشاريع السكنية والابتكار في العقار) وغيرها من المحاور.
ويستقبل المعرض زوَّاره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري من الساعة 3:00 عصرًا إلى 10 مساءً.
وجاء ذلك للاطلاع على أحدث المشاريع السكنيَّة والحلول التمويلية التي تُقدِّمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.
وكان "الحقيل" افتتح معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2024، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير الجاري.
افتتاح معرض ريستاتكس الرياض العقاريجاء ذلك بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من جهاتٍ حكوميةٍ وتمويليَّة، وشركات التطوير العقاري.
واطلع الحقيل على أحدث المشاريع السكنيَّة والمنتجات والخدمات العقاريَّة والتمويليَّة التي توفِّرها الجهات المشاركة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية في تملُّك مساكن بأسعارٍ مناسبةٍ وفق أحدث التصاميم العصرية، بما يُحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.
ويتضمَّن المعرض في هذه النسخة أكثر من 10 جلساتٍ حواريةٍ تتمحور حول: (تصنيف المطوِّرين العقاريِّين، مبادرة التحفيز العقاري، التقييم العقاري ـ الضوابط والالتزامات، سلامة المباني في كود البناء السعودي، الاحترافية في التعاملات العقارية، تقييم الاستدامة للمشاريع السكنية والابتكار في العقار) وغيرها من المحاور.
كما شهد#معرض_ريستاتكس_العقاري بحضور معالي الوزير توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإطلاق عدد من الصناديق العقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 3.5 مليار ريال، وكذلك تم تكريم عدد من الجهات الراعية والمشاركة. pic.twitter.com/X2Iqzvdqk7— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah)
كما شهد #معرض_ريستاتكس_العقاري بحضور معالي الوزير توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإطلاق عدد من الصناديق العقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 3.5 مليار ريال، وكذلك تم تكريم عدد من الجهات الراعية والمشاركة. pic.twitter.com/X2Iqzvdqk7— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) February 18, 2024
مشاركة واسعة من شركات التطوير والتسويق العقاريويحظى المعرض بمشاركةٍ واسعةٍ من شركات التطوير والتسويق العقاريِّ، والجهات التمويلية والبنوك السعوديَّة، والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعَين العام والخاص، والتي توفر حلولًا إسكانيةً وتمويليةً فريدةً تُلائم مختلف الأسر السعوديَّة، وتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويستقبل المعرض زوَّاره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري من الساعة 3:00 عصرًا إلى 10 مساءً.
وجاء ذلك للاطلاع على أحدث المشاريع السكنيَّة والحلول التمويلية التي تُقدِّمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.