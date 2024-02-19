شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال تعيد تشغيل مصانع غزل المحلة القديمة بجودة عالية بعد توقف سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في إعادة تشغيل المصانع القديمة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والمتوقفة منذ سنوات مع بداية مشروع التطوير الذي يتكلف نحو 33 مليار جنيه .

وكشفت مصادر لـ" الخليج 365 " أن السبب في إعادة تشغيل المصانع القديمة، والتي تمت بكفاءه عالية لسد ووقف نزيف استيراد الغزول السميكة والمتوسطة من دول شرق آسيا بقيمه تتعدي المليار دولار سنويا .

أشارت المصادر أن توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة ساهمت في الاستفادة من كافة الطاقات غير المستغلة، حيث تم إعاده تشغيل جميع المصانع القديمة وأهمها مصنع 5 للخيوط الرفيعة خيط 120 من أرفع لخيوط في العالم، وكذلك إنتاج خيوط التريكو السميكة والمتوسطة بشركات المحلة بكامل طاقتها لتقليل الاستيراد من الخارج، وزيادة حجم الإنتاج وتحسين مستوي الجودة، وتصحيح الأخطاء السابقه، التي أدت لوقف كل تلك المصانع القديمة بالكامل وإصابتها بالشلل التام علي الرغم من مستوي جودتها العالي والمميز .

وكشف الخبير الاقتصادى أشرف بدوى ، أنه من المعروف أن تلك النوعية من الخيوط تمثل 98.5% من احتياجات الأسواق المحلية والخارجية ، وأما الخيوط الرفيعة تمثل 1.5% ، مشيدا بقرار الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ، و الخاص بتشغيل جميع مصانع المحلة بالكامل وبكامل طاقتها لسد العجز ووقف نزيف الدولار، لافتا أن شركه غزل المحلة تمتلك اكثر من 300 الف مردن انتاجيتهم اليومي يصل الي 90 طن يومي في حالة توافر الخامات لها .

أضاف بدوى أن رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الدكتور أحمد شاكر، تابع بنفسه مع قيادات شركة المحلة بقيادة المهندس احمد بدر الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ،استغلال المصانع والوحدات المتوقفه بالمصانع ،والتي تنتج الخيوط السميكة والمتوسطة وتشغيلها لوقف نزيف الاستيراد من دول شرق آسيا.

وكانت النتيجه تشغيل مصانع المحله القديمة منها مصانع من سنة 68 ، والمتوقفه بالكامل لسد العجز ، لا سيما ان المصانع مقامة بتكنولوجيا أوروبية كاملة وصالحة للمنافسة بجودة عالمية وبالتالي مع التشغيل نجحت المحله في إنتاج خيوط تريكو تنافس المستورد ، وكانت البدايه من مصنع 2 بالمحله الكبري ومن خامات اقطان قصيرة التيلة وقد استطاعت المحله إنتاج خيوط مسرحة تريكو بجودة عالمية ، موضحا انه سيتم تشغيل كافة المصانع ذات الجودة العالية رغم تقادم ماكيناتها .