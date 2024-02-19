تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.

فقد خسر مؤشر نيكي القياسي 65ر121 نقطة، أو 32ر0% ، ليصل إلى 59ر38365 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 58ر3 نقطة، أو 14ر0% ، ليصل إلى 31ر2628 نقطة.