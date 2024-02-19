شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من انخفاض الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 %، ليصل إلى 2021.09 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 % لتبلغ 2032.40 دولارًا للأوقية.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 % ليصل إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 % ليبلغ 958.66 دولارًا للأوقية، وتراجعت الفضة إلى 23.12 دولارًا للأوقية ما نسبته 1.2 % .

