شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ⁧‫المنتدى التجاري «مستقبل الأعمال» برعاية أمير الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ويشارك في المنتدى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن ابراهيم الحسيني، كمتحدث رئيسي ضمن فعاليات المنتدى.



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وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء، إن المنتدى يهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني، وتطوير أسس الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتعظيم مبدأ الاستدامة في الأعمال التجارية، بالإضافة الى توعية وتثقيف رواد الأعمال.

صور من استعدادات#غرفة_الشرقية لاطلاق المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الاعمال" غدا برعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية.

الاثنين 19 فبراير

9 صباحا

مقر الغرفة الرئيس

للتسجيل:https://t.co/OMN6qN1a2T pic.twitter.com/y6NgZTE14i— #غرفة_الشرقية (@AsharqiaChamber) صور من استعدادات #غرفة_الشرقية لاطلاق المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الاعمال" غدا برعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية.



⏳ الاثنين 19 فبراير

⏰ 9 صباحا

📍مقر الغرفة الرئيس

▪️للتسجيل:https://t.co/OMN6qN1a2T pic.twitter.com/y6NgZTE14i — #غرفة_الشرقية (@AsharqiaChamber) February 18, 2024

مستقبل الأعمال

وأوضح أن المنتدى يستعرض عددًا من المحاور التي تؤثر في العملية التجارية منها: اتجاهات سلوك العملاء وأثرها على مستقبل الأعمال، حيث تناقش التغيرات الحاصلة والمتوقعة على سلوك العميل وانعكاساتها على نجاح الأعمال ونموها، وأهمية استراتيجيات المنافسة والاستدامة في نجاح رائد الأعمال والتي يتم من خلالها توظيف قيم المنافسة ومبدأ الاستدامة كاستراتيجيات رئيسية للنجاح والتميز.

بالإضافة الى كفاءة التشغيل لنجاح المشاريع بالنظر الى الابتكار والإبداع ودورهما في نمو المنشآت وتوسعها.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني، وتطوير أسس الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتعظيم مبدأ الاستدامة في الأعمال التجارية.

بالإضافة إلى توعية وتثقيف رواد الأعمال، وتسليط الضوء على التحديات التي تحد من نمو الحركة التجارية والتركيز على التجارب الناجحة واستخلاص الآليات المناسبة للتغلب على تلك التحديات والتي تعمل ضمن منظومة لنمو هذا القطاع الحيوي.

إنجازات مستمرة

ولفت الرزيزاء، إلى أن القطاع التجاري مستمر في تحقيق الإنجازات، انطلاقًا من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن المنتدى سيسلط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع التجاري لدراستها واقتراح الحلول الواقعية لها.





ويهدف المنتدى الى تعزيز سبل التعاون مع الجهات المختصة لتطوير آلية العمل، بالإضافة الى العمل على ايجاد وسائل حديثة لاستقطاب رواد ورائدات الأعمال لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المتنوعة.

جلسات المنتدى

وقال رئيس اللجنة التجارية بالغرفة هاني بن حسن العفالق، إن الجلسة الأولى للمنتدى تتناول محور اتجاهات سلوك العملاء وأثرها على مستقبل الأعمال، ويتحدث فيها الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع نايس ون عبدالرحمن العليان، وأخصائي حماية المستهلك فهد بن شديد البقمي، ورئيس تجربة العميل عبدالله بن محمد الغامدي، ويرأس الجلسة عضو اللجنة التجارية بالغرفة علي بن سعيد المريسل.

ويتحدث في الجلسة الثانية التي تتناول محور أهمية استراتيجيات المنافسة والاستدامة في نجاح رائد الأعمال، الشريك والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة impact46 عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران، ورئيس مجلس إدارة ايباج القابضة إبراهيم بن جمال الجاسم، والرئيس التنفيذي لشركة السيف غاليري وعضو مجلس الإدارة محمد بن سليمان السيف، ويترأس الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة راز أموال عبدالله بن خالد الزامل.

وفي الجلسة الثالثة التي تتناول محور دور الابتكار والابداع في رفع كفاءة تشغيل المشاريع، يتحدث المؤسس والمدير التنفيذي لشركة nearpay محمد بن عبدالله العيبان، ومستشار التسويق الدكتور محمد حطحوط، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الذواقة للأغذية المهندس احمد بن عبدالعزيز القاضي، والرئيس التنفيذي لمجموعة جاهز غصاب بن سلمان المنديل، ويترأس الجلسة المستثمر ومقدم بودكاست سوالف بزنس مشهور بن عبدالله الدبيان.

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلق اليوم ‫المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الاعمال" وسط مشاركة خبراء ومختصين في القطاع التجاري.