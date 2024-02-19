شكرا لقرائتكم خبر عن 485 مليون ريال خسائر «ينساب» في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) صافي خسارة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 485.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح يقدر بـ 414.1 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب صافي الخسارة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض الكميات المنتجة والمبيعة، بالرغم من انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

وكانت الشركة قد أشارت في إعلانات نتائجها المالية للعام 2023م إلى أسباب انخفاض الانتاج والمبيعات نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية خلال الربع الأول كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 20 نوفمبر 2022م، والتوقف المؤقت لمصانع الشركة خلال الربع الثالث بسبب عطل فني كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 21 أغسطس 2023م.

وتجدر الإشارة إلى أن تحسن مستويات الإنتاج خلال الربع الرابع انعكست ايجاباً على ارتفاع الكميات المبيعة مقارنة بالأرباع السابقة من نفس العام وتحقيق صافي ربح بلغ 18 مليون ريال مما كان له أثر في الحد من صافي الخسارة خلال العام 2023م.