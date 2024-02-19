شكرا لقرائتكم خبر عن نيو تليجراف: نمو مزدهر للسياحة السعودية مع استهداف 150 مليون سائح والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.