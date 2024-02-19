شكرا لقرائتكم خبر عن نيو تليجراف: نمو مزدهر للسياحة السعودية مع استهداف 150 مليون سائح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لم تترك المملكة العربية السعودية مجالًا للشك في تحسن إيراداتها السياحية في السنوات الماضية علاوة على السنوات المقبلة، وهو ما يشير إلى قفزة كبيرة تشهدها البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "نيو تيليجراف" العالمية.
يأتي ذلك في أعقاب الأرقام القياسية التي حققها القطاع العام الماضي وتوقعاته الطموحة للسنوات القادمة.
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اجتذبت السعودية 27.6 مليون سائح في عام 2023 ومن المتوقع أن تجتذب 30 مليون سائح في 2024 وفقًا لبحث أجراه معهد المحاسبين القانونيين جمعته شركة "أوكسفورد إيكونوميكس".
وسيقوم المشاركون باستكشاف عدد لا يحصى من الفرص في قطاع السياحة المزدهر في المملكة العربية السعودية في معرض سوق السفر العربي 2024 الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو.
وفي العام الماضي عدلت المملكة العربية السعودية هدفها المجمع للزائرين المحليين والدوليين لعام 2030 صعودًا من 100 مليون في السابق إلى 150 مليونًا بدفعٍ من الاستثمار المستمر في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع العملاقة الطموحة.
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وسيشكل العارضون لأول مرة ما يقرب من 17% من إجمالي المشاركة السعودية
ستمثل المملكة محورًا رئيسيًا للحاضرين حيث سيتبادل صناع السياسات وقادة الصناعة ومحترفو السفر من جميع أنحاء العالم الأفكار ويقيمون علاقات جديدة ويعرضون الابتكارات التي لديها القدرة على دفع المزيد من النمو في سوق السياحة المزدهر.
حول ذلك قالت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي: "نخطط لتسليط الضوء على هذا السوق في معرض سوق السفر العربي 2024 من خلال قرية سعودية سيتم تسليط الضوء عليها بالمعرض وسيكون بها عرض كامل للمنتجات السعودية.
استقبلت المملكة 14.6 مليون سائح خلال هذه الفترة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 142% على أساس سنوي.
كما تم تسجيل ارتفاع واضح في قطاع السياحة الداخلية في البلاد مع زيادة بنسبة 16% في الإنفاق بمتوسط مدة إقامة 6.3 ليلة ارتفاعًا من 4.6 ليلة خلال الفترة المقابلة من عام 2022.
ومن المتوقع أن يتوسع اقتصاد في المملكة بنسبة 4.1% هذا العام مما يساهم في زيادة متوقعة بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة خلال عام 2024.
المملكة وتقديم النموذج السياحيتتضافر الجهود في المملكة للمضي قدًما وتقديم نموذج قوي لنشاطها السياحي عالميًا وفي سوق السفر العربي القادم.
يأتي ذلك في أعقاب الأرقام القياسية التي حققها القطاع العام الماضي وتوقعاته الطموحة للسنوات القادمة.
اقرأ أيضاً: بالأرقام.. المملكة تتصدر قائمة الأمم المتحدة في نمو عدد السياح
اجتذبت السعودية 27.6 مليون سائح في عام 2023 ومن المتوقع أن تجتذب 30 مليون سائح في 2024 وفقًا لبحث أجراه معهد المحاسبين القانونيين جمعته شركة "أوكسفورد إيكونوميكس".
150 مليون سائح مستهدفتهدف المملكة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وجذب 150 مليون سائح بحلول نهاية العقد وذلك تماشياً مع رؤية 2030.
وسيقوم المشاركون باستكشاف عدد لا يحصى من الفرص في قطاع السياحة المزدهر في المملكة العربية السعودية في معرض سوق السفر العربي 2024 الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو.
وفي العام الماضي عدلت المملكة العربية السعودية هدفها المجمع للزائرين المحليين والدوليين لعام 2030 صعودًا من 100 مليون في السابق إلى 150 مليونًا بدفعٍ من الاستثمار المستمر في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع العملاقة الطموحة.
معرض سوق السفر العربييمثل معرض سوق السفر العربي 2024 زيادة بنسبة 50% تقريبًا في مشاركة العارضين السعوديين وسيستضيف مجموعة مختارة من العارضين البارزين من المملكة.
اقرأ أيضاً: موقع الحِجر.. وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية في العُلا
وسيشكل العارضون لأول مرة ما يقرب من 17% من إجمالي المشاركة السعودية
ستمثل المملكة محورًا رئيسيًا للحاضرين حيث سيتبادل صناع السياسات وقادة الصناعة ومحترفو السفر من جميع أنحاء العالم الأفكار ويقيمون علاقات جديدة ويعرضون الابتكارات التي لديها القدرة على دفع المزيد من النمو في سوق السياحة المزدهر.
حول ذلك قالت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي: "نخطط لتسليط الضوء على هذا السوق في معرض سوق السفر العربي 2024 من خلال قرية سعودية سيتم تسليط الضوء عليها بالمعرض وسيكون بها عرض كامل للمنتجات السعودية.
زيادة كبيرة لزوار المملكةتسلط البيانات الصادرة عن وزارة السياحة السعودية الضوء على زيادة عدد الزوار الوافدين في النصف الأول من عام 2023.
استقبلت المملكة 14.6 مليون سائح خلال هذه الفترة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 142% على أساس سنوي.
كما تم تسجيل ارتفاع واضح في قطاع السياحة الداخلية في البلاد مع زيادة بنسبة 16% في الإنفاق بمتوسط مدة إقامة 6.3 ليلة ارتفاعًا من 4.6 ليلة خلال الفترة المقابلة من عام 2022.
الاقتصاد المزدهر في المملكةيبدو أن الاقتصاد المزدهر في المملكة العربية السعودية سيدفع النمو في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن يتوسع اقتصاد في المملكة بنسبة 4.1% هذا العام مما يساهم في زيادة متوقعة بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة خلال عام 2024.