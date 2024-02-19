شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: 52% ارتفاعا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

زيادة الناتج المحلي

م. خالد الفالح

تكوين رأس المال الثابت

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاستثمار، م. خالد الفالح: إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 52% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، بالتوازي مع ارتفاع نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي من 1% إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، كجزء من الهدف المتمثل برفع تلك النسبة إلى 4%.جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ملتقى السوق المالية السعودية اليوم.أضاف الفالح أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ارتفع من 2.6 تريليون ريال إلى نحو 4 تريليونات ريال، منوها بالتقدم الذي أحرزته المملكة على صعيد تحقيق أهدافها الاستثمارية في ضوء رؤية 2030.وتوقع الفالح أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، بفضل حجم الاستثمارات المتنامية.وأشار إلى أن نسبة تكوين رأس المال الثابت ارتفعت من 22% في بداية العقد الجاري إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2023م، وذلك تماشياً مع هدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المتمثل في رفع نسبة تكوين رأس المال الثابت في المملكة إلى 30%.جاء هذا التصريح خلال مشاركة الفالح في جلسة حوارية ضمن فعاليات الملتقى إلى جانب فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحمد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.