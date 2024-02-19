شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تحديث خطوط الإنتاج بمصنع تابع لـ«وفرة» في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية أخر التطورات حول توقيع عقد مع شركة بافان الإيطاليّة (المملوكة لشركة جيا الألمانيّة) لتوريد خط إنتاج مكرونة اسباقيتي وخط إنتاج شعيريّة ضمن خطة الشركة لتحديث وأتمتة خطوط الإنتاج بمصانع الشركة.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من المتوقع الانتهاء من الحدث خلال شهر يونيو 2024م.وأضافت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً: إجراء تعديلات في المصنع لاستيعاب الخطوط الجديدة، وتأخير وصول بعض المعدّات بسبب التغيير في مسارات النقل البحري.