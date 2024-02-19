الاقتصاد

الانتهاء من تحديث خطوط الإنتاج بمصنع تابع لـ«وفرة» في يونيو

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية أخر التطورات حول توقيع عقد مع شركة بافان الإيطاليّة (المملوكة لشركة جيا الألمانيّة) لتوريد خط إنتاج مكرونة اسباقيتي وخط إنتاج شعيريّة ضمن خطة الشركة لتحديث وأتمتة خطوط الإنتاج بمصانع الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من المتوقع الانتهاء من الحدث خلال شهر يونيو 2024م.

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وأضافت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً: إجراء تعديلات في المصنع لاستيعاب الخطوط الجديدة، وتأخير وصول بعض المعدّات بسبب التغيير في مسارات النقل البحري.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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