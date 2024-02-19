شكرا لقرائتكم خبر عن بينها مناقشة الترويج للمنتجات.. تفاصيل اجتماع الملكية الفكرية العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمشاركة عدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وممثلي المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية، بدأت أعمال الاجتماع العربي حول الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية.

مدير إدارة الشؤون القانونية بوحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت، قالت إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين عدة موضوعات. حماية العلامات التجارية وأشارت إلى أن الموضوعات، تشمل آليات استخدام أدوات المؤشرات الجغرافية، وذلك للترويج بشكل أفضل للمنتجات الوطنية الشهيرة عالية الجودة والمرتبطة بالمنشأ من خلال حماية العلامات التجارية.

وكذلك الاتفاقيات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن توفير الحماية الدولية للمؤشرات الجغرافية ومن أهمها نظام لشبونة لتسمية المنشأ، الأثر الاجتماعي والاقتصادي لحماية المؤشرات الجغرافية، واستعراض التجارب الناجحة من عدد من الدول العربية.