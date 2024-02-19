شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مارس.. «الخليج للتدريب» تناقش تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 9.30 مساء يوم الثلاثاء 12 مارس المقبل.

وقالت الشركة في بيان على تداولك إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 83,043,571,00 ريال كما في ميزانية 31/12/2022م إلى بند الأرباح المبقاة.

