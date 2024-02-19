شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست".. حفر بئر ضحلة لدراسة إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.