شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد الاثنين 19-2-2024.. المتحف المصرى الكبير أول متحف أخضر بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 19-2-2024 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها منح مؤسسة التمويل الدولية اليوم المتحف المصري الكبير شهادة إيدج المتطورة للمباني الخضراء (EDGE Advanced)، ليصبح بذلك أول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة، بالإضافة إلى أخبار أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

المتحف المصرى الكبير يحصل على شهادة إيدج كأول متحف أخضر بأفريقيا والشرق الأوسط

منحت مؤسسة التمويل الدولية اليوم المتحف المصري الكبير شهادة إيدج المتطورة للمباني الخضراء (EDGE Advanced)، ليصبح بذلك أول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة، وأحد المتاحف القليلة التي حصلت عليها على مستوى العالم.

وزير البترول: جاهزون لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبى بتنفيذ مشروعات داخل ليبيا

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من اللقاءات والمباحثات الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES2024 ، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع المهندس فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية والوفد المرافق لبحث فرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا الشقيقة.

الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم العالمية: فخورون بالعمل مع مصر

أعرب موراي أوشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم العالمية عن فخره باستمرار العمل مع مصر في 19 موقعاً للبحث والإنتاج، وأن بريتش بتروليوم لديها استراتيجية للعمل على إنتاج البترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، وأنها مهتمة بالاستثمار في إنتاج الغاز مع الالتزام بإزالة الكربون لخفض الانبعاثات وكذلك مشروعات استرجاع غاز الشعلة .

وزير السياحة: نستهدف الوصول بأعداد الغرف الفندقية لـ432 ألف غرفة بحلول عام 2028

استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء العام الثاني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها والتي وافق عليها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2022، منوهاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها.

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى فى مسابقة وظائف "باحث قانوني"

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف "باحث قانوني" بمجلس الوزراء، عن طريق التعاقد.

سعر جرام الذهب الذهب يسجل 3610 جنيهات لعيار 21

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع قبل قليل إلي مستويات 3610 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مع تنامي الطلب على الذهب في الأسواق.

البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 1.12% بختام جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.077 تريليون جنيه.