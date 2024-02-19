شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع وفد شركة "آى بى آر" ما تحقق من نتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة أى بى آر برئاسة الدكتور محمود دبوس رئيس الشركة وبحثا خلالها ما حققته الشركة من نتائج متميزة من حقل العلمين، الذى يأتى الإنتاج منه كمثال واضح على توافر التمويل والتقنيات اللازمة وهو ما شجعها على دراسة خزان منطقة العلمين من جديد.

وأكد الملا على أن ما تحقق يعد بمثابة قوة دافعة نحو تحقيق أقصى استفادة من مناطق الامتياز وتشجيع الشركات على العمل فى طبقات جيولوجية جديدة ودعم الشركات وتسهيل العقبات التى قد تطرأ أمام الإنتاج.

واستعرض رئيس الشركة جهودها فى مناطق أبورواش وبنى سويف والفيوم وأنها تخطط لاستثمار 110 ملايين دولار لحفر آبار جديدة فى العلمين والفيوم والتى تحقق تقدماً، كما استعرض مشروعات مبادرة صفر كربون واستخدام الغاز بديلاً للسولار والمازوت فى مولدات الكهرباء مما يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج وتحسينه ، مؤكداً على التزامها بزيادة استثماراتها فى مصر فى الموارد والتقنيات ومواصلة الإنتاج وخاصة بمنطقة العلمين فى ظل ما لديها من احتمالات بترولية واعدة.