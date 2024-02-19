شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يبحث مع رئيس "أكسنس" توفير الرخص التكنولوجية للمشروعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جان سينتيناك رئيس شركة أكسنس الفرنسية ووفدها المشارك فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024.

واوضح الملا أنه تم خلال الجلسة استعراض عدد من مشروعات التعاون المشترك الجارى تنفيذها والتى تشمل توفير الرخص التكنولوجية للمشروعات الجديدة ومشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتدريب الكوادر البترولية .

وأكد جان على حرص الشركة الفرنسية على المشاركة المستمرة فى مؤتمر إيجبس للتعرف على فرص استثمارية جديدة فى هذه الصناعة المهمة للتنمية والاستدامة وهو ما يزيد من تعاونها مع قطاع البترول المصرى.

وأكد الملا على أهمية التعاون والاستفادة من خبرات شركة أكسنس التكنولوجية ، وقدرتها على توفير الرخص اللازمة لتنفيذ مشروعات التكرير ومنها مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة انوبك باسيوط ، فضلا عن إسهاماتها المتميزة فى برامج تدريب الكوادر البشرية.