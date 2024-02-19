وزير البترول يبحث مع رئيس أدنوك التوسع فى مشروعات البنية التحتية

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس بدر سعيد اللمكى، الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك للتوزيع والوفد المرافق له، وخلال اللقاء تم استعراض خطط الشركة للتوسع فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

وأوضح الملا عن ترحيبه بتواجد شركة ادنوك الإماراتية وحرصها على الاستثمار فى مصر فى مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية بالشراكة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق مع شركة توتال، لافتاً إلى أن السوق المصرى يستوعب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى.

وأعرب اللمكى عن سعادته بالمشاركة فى مؤتمر ايجبس 2024 والنجاح الذى يشهده عاما بعد عام، مشيداً بالدعم الذى يقدمه المهندس طارق الملا للشركة للتوسع فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، لافتاً إلى أن هناك حالياً 9 محطات دخلت الخدمة وهناك محطة جارى الانتهاء منها ودخولها على الخدمة خلال شهر أبريل القادم، إضافة إلى محطة نموذجية سيتم الانتهاء منها خلال شهر اكتوبر القادم، لافتاً إلى رغبة الشركة فى التوسع فى استثماراتها فى مجالات البنية التحتية ودخول مجال تموين الطائرات فى مصر.