شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 19-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 19-2-2024.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ايه كابيتال القابضة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومستشفى كليوباترا، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والتعمير والاستشارات الهندسية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وتنمية للاستثمار العقاري، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وأم بي للهندسة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب).

البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.077 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 176.9 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.58%، والعرب على 5.82%، واستحوذت المؤسسات على 20.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 285.5 مليون جنيه، 27.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 98.3 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 142.5 مليون جنيه، 57.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 29452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12544 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 10449 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6746 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 16.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 1.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 111.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.07%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.33%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 24 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 26.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.34%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 105.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%.

- العامة للصوامع والتخزين إغلاق 145.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 16.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.76%.