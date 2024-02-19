شكرا لقرائتكم خبر عن بين صعود وهبوط.. تباين البورصات العربية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات يوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 16 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 077ر2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر20 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 12ر1 % ليبلغ مستوى 4ر29452 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 64ر1 % ليصل لمستوى 41ر7490 نقطة.

وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، نحو 4ر1 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 53ر10449 نقطة. تباين مؤشري بورصة البحرين وأغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 2,051.10، نقطة، بانخفاض وقدره 0.57 نقطة عن معدل الإقفال السابق.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 754.77 نقطة بارتفاع وقدره 2.36 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و621 ألفا و258 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 893 ألفًا و996 دينارًا بحرينيُا، جرى تنفيذها من خلال 108 صفقات.

ارتفاع مؤشر بورصة قطر كما أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام جلسة تداولاته يوم الاثنين، على ارتفاع بمقدار 88.35 نقطة، أي بنسبة 0.87%، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و299.80 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 218 مليونًا و592 ألفًا و108 أسهم، بقيمة 600 مليون و360 ألفًا و6.736 ريالات، نتيجة تنفيذ 24 ألفًا و798 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعارها السابقة.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 594 مليارًا و234 مليونًا و564 ألفًا و148.930 ريالًا، قياسًا بـ 591 مليارًا و706 ملايين و514 ألفًا و952 ريالًا، في الجلسة السابقة. انخفاض مؤشر بورصة مسقط وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4629.68 نقطة منخفضًا 7.10 نقاط، وبنسبة 0.15% مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4636.78 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 222 ألفًا و 593 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 0.02% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 223 ألفًا و 259 ريالًا عُمانيًّا.

ارتفاع بورصة المغرب وأغلقت البورصة المغربية تعاملاتها على ارتفاع، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.38%، عند 12.920,11 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.38%، ليستقر عند 1.051,55 نقطة.

كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ارتفاعًا بنسبة 0.67% بمجموع 960,46 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.42 % بمجموع 11.953,24 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 250 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 668 مليار درهم مغربي.

بورصة تونس تغلق مرتفعة

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الاثنين، على ارتفاع بنسبة ‏‏0.54%، ليصل عند 8403.88 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار ‏أسهم 17 شركة على ثبات.‏