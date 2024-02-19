وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية السعودية 2030 .. موضوعًا رئيسًا حاضرًا في أبرز المحافل الدولية لاستلهام تجربة المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في ملتقى السوق المالية السعودية 2024 المقام في مدينة الرياض؛ وجاءت المشاركة في جلسة بعنوان ” أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين”.

وقال معاليه خلال الجلسة: “حفز المخطط المستقبلي للمملكة ضمن رؤية السعودية 2030 على النمو الاقتصادي من خلال دعوة مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في خلق فرص جديدة عبر مجموعة متنامية من القطاعات”. كما أوضح أن المملكة ستستثمر بكثافة في القطاعات غير النفطية القابلة للتداول والتجارة، وهي القطاعات التي نتوقع أن تتمتع المملكة بقدرة تنافسية عالية فيها”.

وأوضح الإبراهيم أن رؤية السعودية 2030 تعد موضوعًا رئيسًا حاضرًا بقوة في أبرز الملتقيات والمحافل الدولية، إذ تتطلع الكثير من الدول إلى فهم واستلهام تجربة المملكة العربية السعودية والاسترشاد بإستراتيجيتها الناجحة؛ للتعرف على كيفية تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة في وقت قياسي.