شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" ترتفع بالأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملاتها مساء الاثنين، أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، بفضل صعود أسهم قطاع الرعاية الصحية، رغم فقدان الأسهم الفرنسية والألمانية بعض الزخم بفعل المخاوف الاقتصادية بعد تحقيقها مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي.

مؤشر الموارد الأساسية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 0.2%، محققًا مكاسب لليوم الرابع، في حين انخفض المؤشر داكس 0.2%.

وربحت أسهم قطاع الرعاية الصحية 1% لتقترب من أعلى مستوى لها في عامين.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الموارد الأساسية 1% مع هبوط أسعار النحاس، بعدما ثبتت الصين أسعار الفائدة الرئيسة على القروض متوسطة الأجل، وتركيز المتعاملين على سوق العقارات المتعثر في البلاد.



المؤشر القياسي الفرنسي

واستقر المؤشر القياسي الفرنسي بعدما خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1% من 1.4%، فيما ارتفع المؤشر (إيبكس 35) الإسباني.

وسيترقب المستثمرون على مدار الأسبوع صدور بيانات التضخم النهائية وبيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، والناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الأخير لمعرفة الوضع الاقتصادي للقارة.