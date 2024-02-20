شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع مع مصر برنامج العمل السنوي بقيمة 1,5 مليار دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC”” مع مصر برنامج العمل السنوي لعام 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، في إطار إستراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية في مصر للإسهام في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة بحضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء المصريين.

وقّع على البرنامج من جانب المؤسسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المهندس هاني سنبل، ومن الجانب المصري مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف منصور، ومساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول أشرف عبد الله.

وتنفذ المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة منها تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، لدعم أنشطة المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، واعتماد وتنفيذ عدة مشروعات مهمة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2) في مرحلته الثانية، ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة في التجارة العالمية She Trades في قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ويشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عددٍ من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن.

وقال المهندس هاني سنبل، في كلمته خلال حفل التوقيع: إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي شريك دائم لمصر، حيث بلغ مجموع مااعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 نحو 16.5 مليار دولار خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وبرامج ومشروعات متنوعة، موضحًا أن المؤسسة تعتز بهذه الشراكة الإستراتيجية مع مصر.

وأكد أن المؤسسة الدولية ستعمل خلال العام الجاري على زيادة التعاون مع شركائها في برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2).

من جانبها، أوضحت معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، في كلمة مماثلة، أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة بلادها على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، كما يأتي التوقيع تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عامًا.

فيما نوهت معالي وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، بدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دفع النشاط الاقتصاد عل المستوى العالمي، وتعزيز التبادل التجاري مع تمكين الدول الأعضاء في المؤسسة من تطوير هيكل تجارتها الدولية عن طريق دعمها الملحوظ في الوصول إلى احتياجاتها من السوق العالمي، وتيسير انتقال السلع إلى الأسواق الخارجية.

وتم خلال حفل التوقيع إطلاق أكاديمية التصدير التي تعد أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية “الأفتياس 2” التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين “أكسبولينك” ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

وفى ختام الحفل، قام المهندس هاني سنبل، بتكريم الخريجين المتميزين من برنامج مبادرة التدريب خطوة للتصدير، والذى أطلقته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة العام الماضي بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تدريب التجارة الخارجية.