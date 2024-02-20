شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إرادة لاستصلاح الأراضى بقيمة 30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إرادة للتنمية واستصلاح الأراضي خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 240 ألف سهم بقيمة 30 مليون جنيه، وصفقة على شركة اينويا يوتيليتيز مهندسون استشاريون بحجم تداول 10 آلاف سهم بقيمة 18.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة مونتن للاستثمارات السياحية والعقارية بحجم تداول 55.5 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 33.3 مليون سهم بقيمة 64 مليون جنيه عبر تنفيذ 64 عملية.

وكانت أنهت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.077 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 176.9 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.58%، والعرب على 5.82%، واستحوذت المؤسسات على 20.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 285.5 مليون جنيه، 27.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 98.3 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 142.5 مليون جنيه، 57.5 مليون جنيه، على التوالى.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 29452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12544 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 10449 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6746 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة.