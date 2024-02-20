شكرا لقرائتكم خبر عن مد الألياف الضوئية لـ344 قرية بالمرحلة الأولى لحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى؛ فلقد تم التالى :-

مد 267 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى؛ ليصل الإجمالى إلى 344 قرية بالمرحلة الأولى بإجمالى 686 ألف منزل، و2000 مبنى خدمات حكومية.

إنشاء وتطوير1367 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة.

إنشاء وتطوير 159 مكتب بريد ليصل إجمالى عدد مكاتب البريد المطورة نحو 1232 مكتب بريد بالمرحلة الأولى من حياة كريمة تشمل 332 مكتب بمجمعات الخدمات الحكومية. كما تم تحقيق أكثر من 90% نسب إنجاز فى تطوير مكاتب البريد بكافة مراحل مبادرة حياة كريمة.

التثقيف الرقمى وتنمية المهارات الرقمية لنحو 42861 مواطنا ليصل الإجمالى إلى 77821 مواطناً، كما تم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعيًا داخل القرى المستهدفة للمساهمة فى نشر الوعى الرقمى حيث تم تدريب 2040 مواطنا ليصل إجمالى المتدربين إلى 2801 مواطناً من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة والواعظين من وزارة الأوقاف والمُيسرات من المجلس القومى للمرأة.

كذلك تم الانتهاء من تأهيل 4158 مواطنا ليصل إجمالى المتدربين إلى 7493 شخص من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات "حياة كريمة.