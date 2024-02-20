شكرا لقرائتكم خبر عن «الدرع العربي»: تجديد التأهيل لدى الضمان الصحي لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن استلامها إشعاراً بتاريخ 09/08/1445 هـ الموافق 19/02/2024م عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الإشعار يتضمن الموافقة على التجديد السنوي للتأهيل لدى مجلس الضمان الصحي لمدة سنة والتي تنتهي في 1522025.

