شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع اتفاقية لإدارة وتطوير مجمع مكاتب بقيمة 25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية إدارة تطوير بتاريخ 19/2/2024م مع صندوق بيزنس أويسس الذي يديره شركة بلوم للاستثمار السعودية، بقيمة 25 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تعيين شركة رتال مدير التطوير لمشروع مجمع مكاتب و معارض فاخرة بمدينة الرياض، دون أي شروط أو مزايا تفضيلية، لإدارة المجمع بحي النرجس على قطعة أرض تبلغ مساحتها 40 ألف م2.
وأضافت أن مدة العقد 30 شهرا من تاريخ بدء أعمال الإنشاءات، متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع لعام 2024م و 2025م و 2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تعيين شركة رتال مدير التطوير لمشروع مجمع مكاتب و معارض فاخرة بمدينة الرياض، دون أي شروط أو مزايا تفضيلية، لإدارة المجمع بحي النرجس على قطعة أرض تبلغ مساحتها 40 ألف م2.
وأضافت أن مدة العقد 30 شهرا من تاريخ بدء أعمال الإنشاءات، متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع لعام 2024م و 2025م و 2026م.