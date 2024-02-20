شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي» توقع عقدا لإنشاء مصنع أعلاف مع شركة صينية بـ7 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بلدي للدواجن عقدا مع شركة فامسون المحدودة – جيانغسو -جمهورية الصين الشعبية لإنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف(3 خطوط لإنتاج علف الدواجن) بطاقة إنتاجية 60 طن في الساعة بقيمة 7 ملايين دولار.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المصنع في مدينة خميش مشيط وادي بن هشبل، مشيرة إلى أن مدة العقد 508 أيام.

وأضافت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة وسيتم الإعلان عن اي تطورات جوهرية في حينه