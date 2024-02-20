شكرا لقرائتكم خبر عن 19 بندا على طاولة جمعية «جمجوم فارما».. 12 مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدول أعمال الجمعية

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 12 مارس في تمام الساعة العاشرة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.قالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين جورجس بيير سكورديريت عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 03-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل سيمون جويلر (عضو مستقل).وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية عن المجلس، والتصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتأسيس الشركة.ويشمل جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة، والتصويت على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين).، والتصويت على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم).ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة( العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة، والتصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة.وأوضحت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية، والتصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) صلاحيات مجلس الإدارة.وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والتصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة، والنائب والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب وأمين السر.ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـالنصاب وقرارات المجلس، والتصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمداولات المجلس.ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات، والتصويت على تعديل المادة 27 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات.ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على حذف المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير، والتصويت على تعديل المادة 36 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح)، والتصويت على تعديل المادة 38 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة.