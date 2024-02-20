شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر فوق 150 ينا مع تراجع اليوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مستقرا فوق 150 ينا على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول أمام ركود في اليابان وشكوك في الأسواق حول إنهاء طوكيو قريبا سياسة التيسير النقدي.وجذبت الصين انتباه المتعاملين في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بعدما خفضت السعر المرجعي الرئيسي للرهون العقارية. وبينما يأتي الخفض ضمن جهود أخرى لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات، تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة شهور إذ يلمح مستثمرون إلى ضرورة زيادة الدعم لتعزيز الثقة الهشة.وارتفع الدولار 0.2 % إلى 150.42 ين بعدما تجاوز بالفعل مستوى 150 ينا الرئيسي لست جلسات على التوالي مما دعا استدعى إطلاق تحذيرات من مسؤولين يابانيين في مسعى للحفاظ على استقرار العملة.وعززت أسعار المنتجين والمستهلكين الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي توقعات السوق عن مدى اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من تخفيض أسعار الفائدة وبأي مقدار هذا العام.من جانب آخر، دفع وضع الاقتصاد الياباني الذي دخل في حالة ركود غير متوقعة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بتراجع الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، المستثمرين لإعادة التفكير في احتمالات انهاء وشيك لبنك اليابان للسياسة النقدية شديدة التيسير.وانخفض اليورو 0.1 % إلى 1.0768 دولار فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.13 % ليصل إلى 1.25795 دولار.وارتفع الين خلال اليوم 0.1 % إلى 150.08 للدولار لكنه لا يزال منخفضا بنحو ستة % لهذا العاموصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.8 % ليصل إلى 104.37.