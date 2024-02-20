شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي ينهي موجة صعود لالتقاط الأنفاس مع ارتفاع قياسي في الأفق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يستطع مؤشر الأسهم الياباني الرئيسي مواصلة الصعود اليوم الثلاثاء ليبقى أقل من الذروة القصوى التي سجلها منذ أكثر من ثلاثة عقود بـ1% وسط قلق المتعاملين قبل صدور أرباح إنفيديا.

وأعطى الخفض الكبير غير المتوقع لسعر الفائدة في الصين دفعة للأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية لكنه ثبت أنه قصير الأجل، وأغلق مؤشر نيكي على انخفاض 0.28 % عند 38363.61.

ومؤشر نيكي على وشك كسر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38957.44، والذي سجله في يوم التداول الأخير من عام 1989 في

ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان. وفي يوم الجمعة، ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 38865.06 قبل أن يتراجع عند الإغلاق.

وكان عمالقة قطاع الرقائق في اليابان القوة الدافعة لارتفاع مؤشر نيكي بنسبة 15 % تقريبا هذا العام، متفوقا بسهولة على أقرانه الرئيسيين، بما في ذلك مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، وقد ربح كل منهما حوالي خمسة %.

ومن المتوقع أن تعلن إنفيديا نتائجها المالية غدا الأربعاء.

