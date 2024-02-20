شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف»: رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء بمجلس الإدارة السابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الجوف نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، شملت: الموافقة على رفع دعوى المسئولية على رئيس مجلس الإدارة السابق وذلك فيما يخص الغرامة الصادرة من هيئة المنافسة عام 2018 م والبالغة 10 ملايين ريال.

وشملت نتائج التصويت: الموافقة على رفع دعوى المسئولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال شركات تابعة فيما يخص خسارة كامل الاستثمار بشركة الشرقية الصناعية والبالغ 136 مليون ريال.

وبحسب الشركة فإن الأسباب المذكورة في توصية مجلس الإدارة لرفع الدعوى: خسارة كامل الاستثمار والبالغ 136 مليون ريال، ووجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها.

وشملت الأسباب: شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع، واستثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الاساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة، وتقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.

وتضمنت الأسباب: مخالفة الأعضاء المسئولين الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة، إضافة إلى عدم ردهم مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين يال، فضلا عن تضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.

وشملت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعاوى المسؤولية وتوكيل من يراه لتمثيل الشركة أمام المحاكم المختصة في حال الموافقة على بند الأول والثاني، إضافة إلى الموافقة على لائحة المسئولية الإجتماعية.